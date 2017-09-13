СП Siemens и "Силовых машин" подало иск против "Технопромэкспорта"

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Совместное предприятие Siemens и компании "Силовые машины" - "Сименс технологии газовых турбин" - подало в Арбитражный суд Москвы иск к двум структурам госкорпорации "Ростех" - ОАО и ООО "Технопромэкспорт", следует из картотеки суда.
Заявление было подано 8 сентября, зарегистрировано - 13 сентября. Подробности в материалах дела не сообщаются.
Ранее сам концерн Siemens подал иск к "Технопромэкспорту" из-за ситуации с поставками турбин для крымских ТЭС. Первое заседание по делу назначено на 18 сентября.
"Сименс технологии газовых турбин" - совместное предприятие Siemens AG (65%) и "Силовых машин" (35%). Сфера деятельности - производство и обслуживание газовых турбин мощностью более 60 МВт для России и СНГ, занимается разработкой, сборкой, продажей и сервисом газовых турбин, а также локализацией производства