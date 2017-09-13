Медведев: за полгода в рамках ФАИП сдано 14 объектов из запланированных на 2017 год 471

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. За первое полугодие было введено в строй только 14 объектов в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы, тогда как на текущей год программа предусматривает сдачу 471 объекта. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Что касается адресной инвестиционной программы - здесь ситуация, мягко говоря, не радостная. В этом году мы планировали построить или модернизировать 1417 объектов, из них нужно ввести в эксплуатацию 471 объект. За первые полгода сданы только 14 объектов", - сказал Медведев.
Как отметил глава правительства, нередко сдача объектов приходится на конец года, что неправильно. По его словам, такая практика сложилась еще с советского периода. Он также отметил, что причиной переноса сдачи объектов стало изменение правил приема в эксплуатацию объектов.
"Нужно посмотреть, насколько они [правила приемки объектов] адекватны. Там есть и сложности, и, наверное, какие-то проблемы. В общем, нужно посмотреть, как этот механизм работает, потому что то, что с такими трудностями все это происходит, свидетельствует не только о том, что нарушаются сроки строительства, но и о том, что эти правила требуют корректировки", - сказал Медведев.
По его словам, эти правила должны быть менее забюрократизированы и лучше соответствовать потребностям текущего дня. "Я хотел бы, чтобы Минэкономразвития, Минфин, Минстрой с привлечением наших коллег из Счетной палаты и других ведомств посмотрели на эти все результаты и представили предложение по исправлению ситуации со сдачей объектов в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы", - подытожил премьер.