В 2017 году в Тверской области реализуют 13 инвестпроектов на 5,6 млрд рублей

ЮНЕСКО настаивает на создании системы мониторинга БайкалаВ стране 13 сентября, 13:41
ФГК в августе увеличила погрузку на Забайкальской желдороге на 32%Транспорт 13 сентября, 13:37
Гастроли Кристины Орбакайте на Украине отмененыКультура 13 сентября, 13:27
В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветраОбщество 13 сентября, 13:24
СК возбудил уголовное дело в отношении замглавы ФСИНПроисшествия 13 сентября, 13:17
"Мумий Тролль" познакомит японцев с российской рок-культуройКультура 13 сентября, 13:13
Макларен сдает позиции: WADA прекратило расследования в отношении 95 россиянСпорт 13 сентября, 13:13
"Беззаконие и цензура" - Мединский призвал не потакать противникам фильма "Матильда"Культура 13 сентября, 13:04
Газзаев: гол Жамалетдинова "Бенфике" станет важным в его карьереСпорт 13 сентября, 13:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТВЕРЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Реализацию 13 инвестиционных проектов на общую сумму порядка 5,6 млрд рублей планируется завершить до конца текущего года в Тверской области. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в случае успешной реализации проектов в регионе будет создано 1,2 тыс. новых рабочих мест.
"По итогам года прогнозируется реализация на территории региона 13 проектов на 5,6 млрд рублей с созданием 1,2 тыс. рабочих мест", - сообщили в пресс-службе.
В свою очередь глава региона Игорь Руденя после заседания областного правительства отметил, что "бума инвестиций" в Тверской области пока не наблюдается. Он добавил, что региональные власти хотят ввести дополнительные меры финансовой поддержки для стимулирования инвесторов.
При этом Руденя отметил, что для получения такой поддержки инвестор должен будет обеспечить зарплату сотрудников на уровне средних значений по региону.
По данным областного правительства, в Тверской области в прошлом году было реализовано 15 инвестиционных проектов на сумму порядка 33,9 млн рублей. Основные направления инвестиционной деятельности в Тверской области - создание обрабатывающих производств, сельскохозяйственных предприятий, предприятий сферы транспорта и строительства.