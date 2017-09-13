В 2017 году в Тверской области реализуют 13 инвестпроектов на 5,6 млрд рублей

ТВЕРЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Реализацию 13 инвестиционных проектов на общую сумму порядка 5,6 млрд рублей планируется завершить до конца текущего года в Тверской области. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в случае успешной реализации проектов в регионе будет создано 1,2 тыс. новых рабочих мест.

"По итогам года прогнозируется реализация на территории региона 13 проектов на 5,6 млрд рублей с созданием 1,2 тыс. рабочих мест", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь глава региона Игорь Руденя после заседания областного правительства отметил, что "бума инвестиций" в Тверской области пока не наблюдается. Он добавил, что региональные власти хотят ввести дополнительные меры финансовой поддержки для стимулирования инвесторов.

При этом Руденя отметил, что для получения такой поддержки инвестор должен будет обеспечить зарплату сотрудников на уровне средних значений по региону.

По данным областного правительства, в Тверской области в прошлом году было реализовано 15 инвестиционных проектов на сумму порядка 33,9 млн рублей. Основные направления инвестиционной деятельности в Тверской области - создание обрабатывающих производств, сельскохозяйственных предприятий, предприятий сферы транспорта и строительства.