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Финансирование 33 ФЦП за счет федерального бюджета превысило 912 млрд руб.

Экономика и бизнес
13 сентября, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев при этом отметил рост софинансирования программ за счет регионов

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Общий объем финансирования 33 федеральных целевых программ за счет федерального бюджета превысил в текущем году 912 млрд руб., ряд программ исполняется неэффективно. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Сейчас у нас в работе 33 ФЦП, общий объем их финансирования за счет федерального бюджета, я имею ввиду его открытую часть, превысил в текущем году 912 млрд руб. Выросло софинансирование программ за счет регионов, местных бюджетов и внебюджетных источников. За полгода было привлечено свыше 320 млрд руб.", - сказал Медведев.

По его словам, ситуация с освоением средств постепенно выправляется. "По кассовому исполнению показатели не идеальные, но они лучше аналогичного периода прошлого года", - сказал глава правительства. Как заявил Медведев, по оценке министерств и ведомств, работа по двум программам рассматривается как весьма эффективная, по семи ФЦП - выше среднего уровня эффективности, по 21 ФЦП - как удовлетворительная. "Есть и ряд программ, по которым результаты не устраивают. Причины нам известны и я надеюсь, что они находятся в поле зрения", - сказал премьер-министр.

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