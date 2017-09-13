Суд Киева арестовал здание телеканала "1+1" и самолет Boeing по делу банка Коломойского

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева в рамках дела Приватбанка арестовал здание, которое арендует телеканал "1+1", самолет Boeing, а также ряд других активов по делу о хищении средств, предоставленных финансовой организации в виде кредитов в 2014 году. Об этом в среду сообщило информагентство "Украинские новости" со ссылкой на решение суда.

"4 сентября суд принял решение арестовать все указанное имущество, а 7 сентября - об аресте зернового терминала "Бориваж" в Одесской области", - сказано в сообщении.

В судебных материалах указано, что должностные лица Приватбанка, злоупотребляя служебным положением, в 2014 году завладели средствами Национального банка на сумму более 19 млрд гривен (более $730 млн), выделенных на рефинансирование. В качестве обеспечения кредитов банк предоставлял залоговое имущество.

На телеканале "1+1", совладельцем которого является бизнесмен Игорь Коломойский, арест и возможное отчуждение помещения в Киеве назвали "очередной попыткой политического давления" на СМИ. Однако в Нацбанке Украины заявили, что не требовали выселения телестудии в связи с решением суда.

Национализация Приватбанка

Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение национализировать Приватбанк - крупнейшую банковскую организацию в стране. Фонд гарантирования вкладов физических лиц и министерство финансов 21 декабря подписали договор о продаже 100% акций Приватбанка, которые минфин выкупил за одну гривну.

Принятое решение объяснили тем, что банк находился в сложном положении, а акционеры не смогли провести докапитализацию учреждения. Тогда в Нацбанке заявили, что "дыра" в капитале Приватбанка составляла около 148 млрд гривен (около $5,5 млрд).

По итогам первого полугодия 2017 года Приватбанк получил чистый убыток 2,9 млрд гривен ($113,6 млн) против прибыли 531 млн гривен ($20,7 млн) за аналогичный период годом ранее.

Министерство экономического развития и торговли Украины ранее обнародовало список госпредприятий и организаций, планируемых к приватизации в 2017-2020 годах, в него вошел и Приватбанк.