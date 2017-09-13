Титов: отказ кинотеатров от показа "Матильды" может быть коммерчески обоснован

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что отказ кинотеатров от показа фильма Алексея Учителя "Матильда" может быть коммерчески обоснован. Об этом он заявил журналистам.

"Я думаю, что это решение абсолютно коммерческое, потому что он [Александр Мамут, владеет сетью кинотеатров] испугался, что действительно будут какие-то политические выступления и ему надо будет усиливать охрану. Это его право абсолютное. С точки зрения моего восприятия как человека, я считаю, что эти ограничения выдуманные, и Николай II был человеком со всеми плюсами и минусами", - сказал он.

Титов подчеркнул, что кинотеатры имеют право выбирать, какие фильмы покупать и показывать, а какие нет. "С точки зрения законодательства, у них есть полное право не показывать, я думаю, что здесь у Мамута вопрос не в том, что это какая-то идеология, морально-этическое решение или какое-то политическое решение - это не так", - отметил он.

При этом, по словам бизнес-омбудсмена, "Матильда" не ущемляет национальную гордость россиян. "Все мои все знакомые, которые смотрели это кино, а я им доверяю, говорят, что ущемлений национальной гордости или каких-то морально этических норм в принципе нет. Давайте посмотрим это кино, и всем все станет ясно", - добавил он.

Ранее угрозы поджогов и применения насилия получили руководители более 100 кинотеатров и других организаций, связанных с кинопрокатом "Матильды".