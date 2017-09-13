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Титов: отказ кинотеатров от показа "Матильды" может быть коммерчески обоснован

Экономика и бизнес
13 сентября, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Бизнес-омбудсмен также отметил, что у кинотеатров есть полное право самостоятельно выбирать, какие фильмы покупать, а какие игнорировать

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что отказ кинотеатров от показа фильма Алексея Учителя "Матильда" может быть коммерчески обоснован. Об этом он заявил журналистам.

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"Я думаю, что это решение абсолютно коммерческое, потому что он [Александр Мамут, владеет сетью кинотеатров] испугался, что действительно будут какие-то политические выступления и ему надо будет усиливать охрану. Это его право абсолютное. С точки зрения моего восприятия как человека, я считаю, что эти ограничения выдуманные, и Николай II был человеком со всеми плюсами и минусами", - сказал он.

Титов подчеркнул, что кинотеатры имеют право выбирать, какие фильмы покупать и показывать, а какие нет. "С точки зрения законодательства, у них есть полное право не показывать, я думаю, что здесь у Мамута вопрос не в том, что это какая-то идеология, морально-этическое решение или какое-то политическое решение - это не так", - отметил он.

При этом, по словам бизнес-омбудсмена, "Матильда" не ущемляет национальную гордость россиян. "Все мои все знакомые, которые смотрели это кино, а я им доверяю, говорят, что ущемлений национальной гордости или каких-то морально этических норм в принципе нет. Давайте посмотрим это кино, и всем все станет ясно", - добавил он.

Ранее угрозы поджогов и применения насилия получили руководители более 100 кинотеатров и других организаций, связанных с кинопрокатом "Матильды".

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