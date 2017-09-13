Eni и Total разочарованы результатами пробных бурений на шельфе Кипра

НИКОСИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Французская энергетическая компания Total и итальянская ENI ожидали найти более существенные запасы газа на 11 блоке исключительной экономической зоны Республики Кипр. Такое мнение высказал министр энергетики, промышленности, торговли и туризма страны Йоргос Лаккотрипис, выступая на на государственном радио.

Как отметил министр, обнаруженные запасы газа оказались существенно ниже ожидаемых, и как следствие, "коммерчески не реализуемы, однако те данные, которые удалось собрать, бесценны, так как могут принести пользу при последующих пробных бурениях".

11 блок исключительной экономической зоны Республики Кипр расположен более чем в ста км от береговой линии самого государства и имеет площадь 2958 кв. км. 12 сентября этого года Лаккотрипис официально заявил, что обнаруженных на нем запасов газа недостаточно для самостоятельной разработки месторождения.