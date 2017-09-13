На Украине накануне отопительного сезона растут долги потребителей за газ

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КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Суммарная просроченная задолженность за потребленный природный газ перед компанией "Нафтогаз Украины" увеличилась в течение 5-12 сентября на один процент и достигла 29,2 млрд гривен ($1,123 млрд). Об этом в среду сообщила пресс-служба "Нафтогаза".
"Суммарная просроченная задолженность предприятий тепловой коммунальной энергетики, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей составляет 29,2 млрд гривен. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 303 млн гривен", - говорится в сообщении.
Больше всего вырос долг столичной энергокомпании "Киевэнерго" (4,4%), тепловой коммунальной энергетики и ТЭЦ Украины (1,3%), а также прямых промышленных потребителей (0,2%).
Ранее сегодня в "Нафтогазе" заявили, что компания приняла решение списать задолженности на сумму более 385 млн гривен ($14,8 млн), а также реструктуризировать долги потребителей на общую сумму 680 млн гривен ($26,2 млн).