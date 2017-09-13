Потери РФ от реэкспорта сахара Белоруссией и Казахстаном оцениваются в 70-80 млрд рублей

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ оценивает потери сахарной промышленности РФ от действий Белоруссии и Казахстана на этом рынке в 70-80 млрд рублей. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава Минсельхоза Александр Ткачев.
"В целом по отрасли мы сегодня оцениваем потери порядка 70-80 млрд рублей. Это серьезный удар по экономике", - сказал он.
Ткачев отметил, что Минсельхоз РФ призывает Белоруссию и Казахстан "навести порядок". По его словам, если ситуация не разрешится, возможны ограничительные меры на ввоз сахара. "Задача Министерства сельского хозяйства - защищать своего сельхозпроизводителя", - подчеркнул он.
Ранее в интервью газете "Ведомости" Ткачев сообщил, что производство российского сахара стало неконкурентоспособным, многие российские предприятия находятся в предбанкротном состоянии или терпят убытки. По словам министра, с начала августа по сентябрь сахар подешевел с 44 до 26 рублей за 1 кг.