Фонд развития промышленности профинансировал девять проектов из ЮФО на 1,5 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) профинансировал девять проектов из Южного Федерального округа (ЮФО) на 1,5 млрд рублей. Еще пять заявок находятся на рассмотрении, сообщил в среду журналистам директор ФРП Роман Петруца, который принял участие в Астрахани в выездной сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

"От ЮФО в активной работе сейчас пять заявок, но девять проектов [за все время существования ФРП] мы уже поддержали на 1,5 млрд рублей. Еще три - ожидают официального договора займа на 1 миллиард. К сожалению, пока нет заявок от Крыма. Но, я надеюсь, сегодняшнее мероприятие стимулирует и их предприятия тоже", - сказал Петруца.

Он также отметил, что от Астраханской области поддержку от ФРП получил только один проект - по производству труб капельного орошения компании "Поликомплекс". Предприятию выделено 285 млн рублей, еще две заявки от региона находятся на рассмотрении. Вместе с тем, по данным ФРП, от ЮФО чаще всего подают заявки компании, работающие в направлении машиностроения, химии и металлообработки.

Фонд развития промышленности основан в конце 2014 года по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ путем преобразования Российского фонда технологического развития. Организация предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств. На эти цели фонд на конкурсной основе предоставляет займы по ставке 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 50 до 500 млн рублей.

С начала работы ФРП всего было профинансировано 172 проекта на 43 млрд рублей.

Выездная сессия ПМЭФ "Регионы России: новые точки роста. Инвестиции в реальный сектор" в Астрахани собрала более 200 участников, среди которых, преимущественно, представители среднего и малого бизнеса из регионов ЮФО. Они обсудили меры господдержки для стимулирования создания новых предприятий и привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. Сессия организована фондом "Росконгресс" совместно с Российским экспортным центром, Агентством стратегических инициатив и Информационным агентством России ТАСС.