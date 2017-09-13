Глава OMV призвал Еврокомиссию принять ответные меры на санкции США против РФ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Глава австрийской нефтегазовой компании OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты Райнер Зеле призвал Еврокомиссию и власти ФРГ принять ответные меры на расширение санкций США в отношении России.

Об этом он заявил на пресс-конференции "Новые санкции США - возможные последствия для германского бизнеса в России".

"Я от имени немецкого бизнеса в России призываю ФРГ и Европейскую комиссию принять ответные меры на американские санкции. Для того, чтобы создать безопасность, нам нужны конструктивные шаги. Мы должны помнить о надежности поставок энергоносителей в Евросоюз", - сказал Зеле.

Он также призвал российские власти сделать "все, чтобы избежать начала торговой войны с США и продолжения спирали санкций".