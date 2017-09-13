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GE Healthcare откроет производство медоборудования в Подмосковье в октябре

Экономика и бизнес
13 сентября, 16:15 UTC+3 КРАСНОГОРСК КРАСНОГОРСК 13, сентября. /ТАСС

Компания решила перенести производство из столицы в область в 2015 году

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Заместитель председателя правительства Подмосковья Денис Буцаев

Заместитель председателя правительства Подмосковья Денис Буцаев

© Анатолий Медведь/ТАСС

КРАСНОГОРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Американская компания по производству медицинского оборудования General Electric Healthcare (GE) откроет завод в Люберецком районе Московской области в октябре текущего года. Компания в 2015 году приняла решение о переносе своего производства из Москвы в Подмосковье. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

"Мы сегодня говорили о проекте General Electric, который в Люберецком районе построил завод по производству медицинского оборудования. Они пригласили сегодня губернатора в октябре открыть указанное производство", - сказал Буцаев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, точная дата официального открытия завода еще не определена, однако запуск производства действительно запланирован на октябрь 2017 года.

Одним из ведущих направлений деятельности GE в регионе является оснащение медицинских центров позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центров) полной линейкой высокотехнологичного медицинского оборудования. На сегодня 22 медицинских центра - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Хабаровске, Красноярске и других городах - оснащены ПЭТ-решениями GE. Восемь проектов реализованы совместно с ООО "ПЭТ- Технолоджи".

В настоящее время на заводе "МТЛ" в поселке Малаховка Люберецкого муниципального района налажено производство новых моделей компьютерных томографов Optima и ультразвуковых систем Logiq и Voluson. С момента запуска производства во втором квартале 2017 года выпущено более 35 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования. Данные модели не имеют российских аналогов в соответствующих сегментах.

В 2015 году компания GE и правительство Московской области заключили соглашение о размещении производства медицинского оборудования GE на территории области. До конца 2016 года производство осуществлялось на площадке завода "МТЛ" в Москве. В первом квартале 2017 года были получены все необходимые разрешения на производство в Московской области.

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