GE Healthcare откроет производство медоборудования в Подмосковье в октябре

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КРАСНОГОРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Американская компания по производству медицинского оборудования General Electric Healthcare (GE) откроет завод в Люберецком районе Московской области в октябре текущего года. Компания в 2015 году приняла решение о переносе своего производства из Москвы в Подмосковье. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
"Мы сегодня говорили о проекте General Electric, который в Люберецком районе построил завод по производству медицинского оборудования. Они пригласили сегодня губернатора в октябре открыть указанное производство", - сказал Буцаев.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, точная дата официального открытия завода еще не определена, однако запуск производства действительно запланирован на октябрь 2017 года.
Одним из ведущих направлений деятельности GE в регионе является оснащение медицинских центров позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центров) полной линейкой высокотехнологичного медицинского оборудования. На сегодня 22 медицинских центра - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Хабаровске, Красноярске и других городах - оснащены ПЭТ-решениями GE. Восемь проектов реализованы совместно с ООО "ПЭТ- Технолоджи".
В настоящее время на заводе "МТЛ" в поселке Малаховка Люберецкого муниципального района налажено производство новых моделей компьютерных томографов Optima и ультразвуковых систем Logiq и Voluson. С момента запуска производства во втором квартале 2017 года выпущено более 35 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования. Данные модели не имеют российских аналогов в соответствующих сегментах.
В 2015 году компания GE и правительство Московской области заключили соглашение о размещении производства медицинского оборудования GE на территории области. До конца 2016 года производство осуществлялось на площадке завода "МТЛ" в Москве. В первом квартале 2017 года были получены все необходимые разрешения на производство в Московской области.