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Партнеры "Газпрома" по "Северному потоку - 2" могут пересмотреть схему финансирования

Экономика и бизнес
13 сентября, 16:07 дата обновления: 13 сентября, 16:40 UTC+3

Глава австрийской компании OMV Райнер Зеле подчеркнул, что обязательства довести проект до конца сохраняются

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Европейским партнерам "Газпрома" по "Северному потоку - 2", возможно, придется из-за санкций пересмотреть схему финансирования проекта, заявил глава австрийской OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты Райнер Зеле на пресс- конференции "Новые санкции США - возможные последствия для германского бизнеса в России".

"Конечно, в проекте "Северный поток - 2" нам, видимо, придется пересматривать ситуацию по финансированию, но обязательства довести проект до конца сохраняются. Я исхожу из того, что та часть финансирования в размере 70% - вот эту часть в таких масштабах нам, видимо, выполнить не удастся. Но менеджмент проекта, очевидно, сейчас будет искать другие возможности для финансирования", - сказал Зеле.

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"Мы в частности будем проверять, насколько мы можем соблюдать требования агентств экспортного финансирования. Это возможно тоже поможет нам с финансированием. Нам нужно будет оценить последствия санкций на этот проект", - сказал он.

При этом Зеле подчеркнул, что партнерам, скорее всего, придется "сильнее смотреть в сторону азиатских и российских банков, и гораздо меньше думать о банках в Европе и Америке (касательно финансирования проекта "Северный поток - 2"). "Нам, конечно же, этого не хотелось. Придется работать с Азией, чтобы финансировать такие проекты", - отметил он.

Глава OMV также добавил, что партнеры в случае необходимости могут использовать и собственный капитал. "Если будет совсем плохой сценарий и ни один банк ни одного евро не даст, нам, возможно, придется на 100% собственными средствами финансировать весь проект", - указал он.

Зеле подчеркнул, что партнеры проекта собираются выполнить обязательства по договору.

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