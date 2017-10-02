Насколько просто россиянину списать все свои долги по кредитам

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Возможность объявить о своем банкротстве появилась у граждан России 1 октября 2015 года.
Эта процедура — единственный способ списать задолженность или хотя бы ее часть, если человек не в состоянии расплатиться с кредиторами.
Начать процедуру банкротства может любой человек, который задолжал по кредиту не менее 500 тысяч рублей и задерживает платеж более чем на 90 дней. Также инициировать процесс могут налоговые органы и кредиторы — чаще всего это банк, иногда — физическое лицо, у которого должник занял деньги по расписке.
Процедура банкротства начинается с подачи заявления в арбитражный суд. Обратившийся должен заплатить госпошлину (ее размер установлен законом — 300 рублей) и внести на депозит суда 25 тысяч рублей. Эта сумма предназначается для оплаты услуг арбитражного управляющего.
Как говорится в законе "О несостоятельности (банкротстве)", к заявлению нужно приложить документы о составе семьи, задолженности, доходах, имуществе и операциях с ним за последние три года. Также нужно предоставить список кредиторов и должников, указав их адреса.
Также заявление о банкротстве можно подать и при меньшей сумме долга (п.2 ст.213.4 закона), но только в том случае, если человек неплатежеспособен, а размер задолженности — больше стоимости его имущества.
В среднем процесс длится от 6 до 12 месяцев.
Если арбитражный суд решит, что заявление должника обосновано, он назначит арбитражного управляющего. Именно этот человек будет распоряжаться деньгами и имуществом потенциального банкрота.
Управляющий может добиться реструктуризации долгов, например, пересмотра условий, порядка и срока выплаты кредита. Также он может помочь заключить с кредиторами мировое соглашение, при котором долг заемщику простят.
Если договориться с кредиторами не удалось или должник нарушает график выплат при реструктуризации, суд отменит новые договоренности, а арбитражный управляющий начнет распродавать имущество должника.
Вырученные средства будут перечислены кредиторам в счет уплаты долга. Остальная задолженность будет списана.
Нет, не всего. Есть довольно длинный перечень предметов, которые в счет уплаты долгов у банкрота не заберут.
Так, не может быть изъято единственное жилье и земельный участок, на котором оно расположено, предметы домашнего обихода и обстановки, одежда, обувь, продукты, топливо для обогрева дома и приготовления пищи.
Небольшие денежные суммы — в размере прожиточного минимума на должника и каждого его иждивенца — тоже оставят.
Призы и госнаграды у банкрота не отнимут.
Любимого кота, как и других домашних животных, также за долги не отберут.
Зато абсолютно точно будут распроданы драгоценности, предметы роскоши, автомобиль (если он не является средством заработка для должника), недвижимость, не являющаяся единственным жильем должника.
Такую квартиру банк сможет у вас отнять.
Сохранить ее можно, только если это жилье является единственным для несовершеннолетних детей. При этом ипотечный долг не будет списан, вопрос дальнейших выплат будет на время заморожен.
Если суд признает вас банкротом, ваши долги будут списаны.
Но, во-первых, арбитражный управляющий может оспорить сделки заемщика за последние три года. Так что, предвидя банкротство, спешно продавать машину или переписывать на родственников квартиру — занятие бессмысленное.
Во-вторых, при спешном расставании с имуществом накануне банкротства человека могут обвинить в преднамеренном банкротстве или сокрытии имеющегося имущества. За такое преступление должнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
Человек, признанный банкротом, в течение трех лет не сможет занимать управленческие должности.
Пока длится производство по делу о банкротстве, гражданин не сможет выезжать за границу.
В течение пяти лет после решения суда, банкрот обязан сообщать своим кредиторам об этом факте. При этом его кредитная история будет испорчена навсегда: вряд ли найдутся желающие занять ему средства.
Даже если после процедуры банкротства человек снова наберет кредитов, повторно объявить себя несостоятельным он может не ранее чем через пять лет.
Мария Селиванова