Насколько просто россиянину списать все свои долги по кредитам

Начать процедуру банкротства может любой человек, который задолжал по кредиту не менее 500 тысяч рублей и задерживает платеж более чем на 90 дней. Также инициировать процесс могут налоговые органы и кредиторы — чаще всего это банк, иногда — физическое лицо, у которого должник занял деньги по расписке.

Процедура банкротства начинается с подачи заявления в арбитражный суд. Обратившийся должен заплатить госпошлину (ее размер установлен законом — 300 рублей) и внести на депозит суда 25 тысяч рублей. Эта сумма предназначается для оплаты услуг арбитражного управляющего.

Как говорится в законе "О несостоятельности (банкротстве)", к заявлению нужно приложить документы о составе семьи, задолженности, доходах, имуществе и операциях с ним за последние три года. Также нужно предоставить список кредиторов и должников, указав их адреса.

Также заявление о банкротстве можно подать и при меньшей сумме долга (п.2 ст.213.4 закона), но только в том случае, если человек неплатежеспособен, а размер задолженности — больше стоимости его имущества.