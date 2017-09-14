Жизнь взаймы: что такое госдолг США и почему он постоянно растет

В свете урагана "Харви" президент Дональд Трамп подписал указ о повышении лимита государственного долга США, и спустя несколько дней он впервые в истории превысил отметку $20 трлн. За восемь лет правления его предшественника, Барака Обамы, долг страны вырос с $10,63 трлн почти в два раза. И это далеко не предел — сейчас в Вашингтоне обсуждается мера, которая позволила бы федеральному правительству занимать деньги без ограничений.

Что такое госдолг?

Это задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами. Вашингтон одалживает деньги, чтобы оплатить все нужные расходы — на здравоохранение, инфраструктуру, оборону и так далее. Это как брать кредит, чтобы заплатить за съемную квартиру. Еще одна причина, по которой США занимают триллионы долларов, — необходимость покрыть дефицит бюджета, то есть превышение расходов бюджета над его доходами.

Госдолг США состоит из двух частей: внутриправительственного и публичного — их размер сейчас составляет примерно $5,5 трлн и $14,6 трлн соответственно. Первый сформирован задолженностью бюджета США перед правительственными агентствами, например государственными пенсионными фондами. Они имеют право вкладывать свободные средства в госбумаги — нерыночные облигации государственного займа. Бенефициаром таких бумаг является, к примеру, Целевой фонд социального страхования — организация, в которую поступают налоговые отчисления и которая занимается распределением пенсий и прочих компенсаций. На этот фонд сейчас приходится $2,8 трлн госдолга США.

Публичная часть госдолга представляет из себя казначейские ценные бумаги, принадлежащие частным лицам, корпорациям, Федеральной резервной системе (ФРС) США, а также правительствам штатов и иностранных государств. Облигации Соединенных Штатов являются самыми популярными бумагами у инвесторов во всем мире. Охотнее всего в госдолг США вкладывается Китай, который владеет $1,146 трлн казначейских ценных бумаг. Доходность американских облигаций небольшая — наиболее распространенные (десятилетние) долгосрочные обязательства сейчас приносят 2,16% годовых. Однако это надежные бумаги с низкой вероятностью дефолта, которые всегда можно продать на открытом рынке по текущим ценам без серьезных потерь.

Почему госдолг постоянно растет?

Потому что постоянно растет дефицит бюджета, который приходится закрывать за счет эмиссии государственного долга. Бюджетную дыру также можно было бы залатать за счет повышения налогов или сокращения расходов, но оба эти варианта пагубно сказались бы на экономическом росте и вызвали бы недовольство граждан страны. США проблемы подобного выбора не испытывают: американский госдолг номинирован в той валюте, над эмиссией которой Вашингтон имеет прямой контроль, и при необходимости ФРС всегда готова включить печатный станок, чтобы выкупить долговые обязательства. Ни у одной другой страны мира нет такой возможности.

По этой же причине высокий внешний долг не станет причиной дефолта в стране. Дефолт, то есть неоплата процентов или основного долга по долговым обязательствам, возможен только тогда, когда государство не способно брать новые кредиты на покрытие старых. В США такая ситуация может произойти только в одном случае — если Конгресс запретит федеральному правительству повышать лимит госдолга. Летом 2011 года, во время президентства Барака Обамы, США оказались на пороге технического дефолта, но избежали его, просто повысив планку на $2,1 трлн.

Единственное, что реально волнует американцев, — это соотношение госдолга к ВВП. Согласно оценкам Всемирного банка, госдолг страны считается проблемным, когда он равен 77% годового ВВП государства. Однако многие страны десятилетиями живут и с большим долгом, например у Франции, Италии и Японии этот показатель превышает 100%. США не исключение — в последние годы госдолг страны выше ВВП примерно на 4%.

Какова позиция нынешней администрации?

Текущие долговые проблемы США — результат острого финансово-экономического кризиса 2007–2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга, что приводило к политическим баталиям между прошлой администрацией демократа Барака Обамы и республиканской оппозицией в Конгрессе.

Такое противостояние по партийной линии продолжается и сейчас. Республиканцы, в частности, стараются внести в соответствующий законопроект поправки о снижении бюджетных расходов. Демократы традиционно выступают против этого. Дональд Трамп неоднократно обещал снизить госдолг и более того — избавиться от него за восемь лет. Однако его план "Сделать Америку снова великой" и провести самые большие сокращения налогов с 1980 года потребует денег для бюджета, а значит, приведет только к росту заимствований.

В начале сентября Трамп поменял свою точку зрения по поводу госдолга: президент заявил, что не только поддерживает повышение потолка до 30 сентября, но и выступает за полную отмену процедуры периодического рассмотрения этого вопроса Конгрессом, что позволило бы федеральному правительству занимать деньги без ограничений. "На протяжении многих лет люди говорили о том, чтобы полностью избавиться от потолка госдолга, и есть много веских причин, чтобы это сделать, — сообщил Трамп журналистам в Белом доме. — Конечно, это будет обсуждаться. Мы даже обсуждали это на вчерашней встрече и сошлись во мнении, что [лимит] усложняет ситуацию, и он действительно не обязателен". По данным газеты The Washington Post, Трамп и лидер демократов в Сенате Чак Шумер уже договорились работать вместе в направлении полной отмены долгового лимита.

Консерваторам эти действия президента пришлись на по душе — лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл пообещал, что больше лимит заимствований подниматься не будет. Очередные дебаты на эту тему должны завершиться к 8 декабря — именно до этого срока действует утвержденный Конгрессом бюджет и повышение потолка долга.

Артур Громов