Минфин разместил ОФЗ двух выпусков на общую сумму 40 млрд руб.

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26207 (с погашением 3 февраля 2027 года) на сумму 20 млрд руб.
Об этом сообщается на сайте министерства.
При этом объем предложения составлял 20 млрд руб., средневзвешенная доходность выпуска - 7,59% годовых. Спрос на аукционе достиг 45,639 млрд руб.
Кроме того, Минфин разместил ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26222 (с погашением 14 октября 2024 г.) на сумму 20 млрд руб. при объеме предложения в 20 млрд руб. Средневзвешенная доходность выпуска составила 7,66% годовых. Спрос на аукционе достиг 57,697 млрд руб.