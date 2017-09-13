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"Уралхим" просит запретить ввоз в Россию некоторой химической продукции из Украины

Экономика и бизнес
13 сентября, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Ограничения касаются нитрата калия, прочего нитрата, двойных солей и смесей нитрата кальция и нитрата аммония, а также минеральных, химических и азотных удобрений

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "Уралхим" просит расширить список товаров, запрещенных для ввоза на территорию России в рамках контрсанкций, химическими удобрениями из Украины, следует из письма компании, направленного в Минпромторг России, имеющегося с распоряжении ТАСС.

"Просим рассмотреть вопрос об ограничении осуществления внешнеэкономических операций, предусматривающий ввоз на территорию Российской Федерации видов химической продукции и сырья, страной происхождения которых является Украина, путем дополнения перечня (продуктов, запрещенных ко ввозу на территорию РФ - прим. ред.) кодами, согласно приложению", - сказано в письме.

При этом в приложении к письму указано, что предлагается запретить ввоз нитрата калия, прочего нитрата, двойных солей и смесей нитрата кальция и нитрата аммония, а также минеральных, химических и азотных удобрений, произведенных на территории Украины.

Согласно письму, в настоящий момент складывается негативная ситуация при реализации в России нитрата калия и нитрата кальция. "Недобросовестные импортеры завозят на российский рынок дешевую незарегистрированную химическую продукцию низкого качества, которая реализуется сельхозпроизводителям и промышленным предприятиям значительно дешевле, чем аналогичная продукция, произведенная предприятиями группы "Уралхим", - отмечается в письме, датированным 9 сентября текущего года.

По мнению компании, значительный ущерб производителям химической продукции наносит необоснованное декларирование низкой стоимости товара при ввозе в Россию импортных аналогов химикатов российского производства. При этом, отмечает "Уралхим", крупные иностранные концерны декларируют реальную стоимость, а недобросовестные импортеры, пользуясь отсутствием соответствующих мер контроля, декларируют необоснованно низкую стоимость. Особую обеспокоенность компании вызывают импортеры из Украины.

"Сложившаяся ситуация с массовым завозом химических удобрений из Украины свидетельствует о вероятном реэкспорте с территории данного государства агрохимикатов и химических продуктов из третьих стран неизвестного происхождения", - сказано в письме.

В "Уралхиме" ТАСС подтвердили факт отправки письма, однако от комментариев воздержались.

О компании

"Уралхим" - одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в России, СНГ и Восточной Европе. Располагает мощностями по производству ежегодно более 2,9 млн тонн аммиака, 2,9 млн тонн аммиачной селитры, 1,2 млн тонн карбамида и 0,8 млн тонн фосфорных и сложных удобрений. По итогам 2016 года компания произвела 6 млн тонн товарной продукции. Основным владельцем компании является бизнесмен Дмитрий Мазепин.

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