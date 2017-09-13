Замглавы Минэнерго РФ Сентюрин может занять пост главы ФСЭГ в начале 2018 года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Выборы главы Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) состоятся в октябре 2017 года, новый глава вступит в должность только в начале 2018 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы Минэнерго РФ Юрий Сентюрин, который выдвинут Россией на этот пост.

"Только в начале 2018 года [в случае избрания может приступить к работе в качестве главы ФСЭГ]. Но пока рано об этом говорить. Выборы состоятся в октябре 2017 года", - сказал он.

Полномочия действующего генерального секретаря ФСЭГ, представителя Ирана Сейеда Мохаммада Хосейна Адели, заканчиваются в конце 2017 года. Генеральный секретарь избирается сроком на два года с возможностью продления полномочий еще на два года. Адели в начале 2014 года сменил на этом посту россиянина Леонида Бохановского, возглавлявшего ФСЭГ с 2010 по 2013 годы, а ранее занимавшего должность вице-президента "Стройтрансгаза".

Ранее специальный представитель президента РФ по взаимодействию с ФСЭГ, глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил в интервью ТАСС, что Россия уже выбрала своего кандидата на пост генерального секретаря Форума стран - экспортеров газа, выборы которого должны состояться в октябре.

ФСЭГ - международная межправительственная организация, сформированная в 2008 году из ранее действующего неформального объединения стран - производителей и экспортеров газа. Членами ФСЭГ являются 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Семь стран имеют статус наблюдателей (Нидерланды, Норвегия, Казахстан, Ирак, Оман, Перу и Азербайджан).