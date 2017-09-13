Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Замглавы Минэнерго РФ Сентюрин может занять пост главы ФСЭГ в начале 2018 года

Экономика и бизнес
13 сентября, 17:24 UTC+3 МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Генеральный секретарь избирается сроком на два года с возможностью продления полномочий еще на два года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Выборы главы Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) состоятся в октябре 2017 года, новый глава вступит в должность только в начале 2018 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы Минэнерго РФ Юрий Сентюрин, который выдвинут Россией на этот пост.

Смотрите также

Генеральный секретарь ФСЭГ выступит с докладом на Российской энергетической неделе

"Только в начале 2018 года [в случае избрания может приступить к работе в качестве главы ФСЭГ]. Но пока рано об этом говорить. Выборы состоятся в октябре 2017 года", - сказал он.

Полномочия действующего генерального секретаря ФСЭГ, представителя Ирана Сейеда Мохаммада Хосейна Адели, заканчиваются в конце 2017 года. Генеральный секретарь избирается сроком на два года с возможностью продления полномочий еще на два года. Адели в начале 2014 года сменил на этом посту россиянина Леонида Бохановского, возглавлявшего ФСЭГ с 2010 по 2013 годы, а ранее занимавшего должность вице-президента "Стройтрансгаза".

Ранее специальный представитель президента РФ по взаимодействию с ФСЭГ, глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил в интервью ТАСС, что Россия уже выбрала своего кандидата на пост генерального секретаря Форума стран - экспортеров газа, выборы которого должны состояться в октябре.

ФСЭГ - международная межправительственная организация, сформированная в 2008 году из ранее действующего неформального объединения стран - производителей и экспортеров газа. Членами ФСЭГ являются 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Семь стран имеют статус наблюдателей (Нидерланды, Норвегия, Казахстан, Ирак, Оман, Перу и Азербайджан).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ОАЭ Иран Катар Ливия Алжир Египет Россия Боливия Нигерия Норвегия Венесуэла Нидерланды Тринидад и Тобаго Экваториальная Гвинея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более 20 тыс. человек эвакуированы в Москве из-за сообщений об угрозах взрыва
2
Партнеры "Газпрома" по "Северному потоку - 2" могут пересмотреть схему финансирования
3
Источник: при обыске у замглавы ФСИН обнаружены коллекция часов и крупная сумма денег
4
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
5
Международные следователи изучают данные, полученные от России по крушению MH17
6
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
7
Эрдоган: Турция будет самостоятельно принимать меры в обеспечении безопасности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама