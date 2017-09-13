Россия и Китай расширяют сотрудничество в сфере биржевой торговли золотом

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СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай расширяют совместную работу в сфере биржевой торговли золотом, соответствующий меморандум подписали Банк России и Народный банк Китая в Сочи в ходе 18-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере.
"Подписание меморандума станет важным стимулом для расширения взаимодействия в финансовой сфере между Россией и Китаем и в перспективе позволит диверсифицировать операции российских участников организованного рынка драгоценных металлов", - говорится в сообщении Банка России.
Участники подкомиссии также обсудили вопросы межбанковского сотрудничества, сотрудничества на финансовых рынках и в сфере страхования и перестрахования, а также взаимодействия платежных систем. "Стороны приветствовали успешное завершение пилотного проекта по выпуску кобейджинговых карт "Мир"- UnionPay одним из крупнейших российских банков и намерены содействовать дальнейшему продвижению их выпуска, в том числе с участием региональных банков", - сообщает пресс-служба ЦБ.
Помимо этого, представители ЦБ и Народного банка Китая обсудили развитие расчетов в национальных валютах, в том числе на приграничных территориях России и Китая, а также направления взаимодействия на финансовых рынках, в частности перспективы выпуска российскими эмитентами облигаций, номинированных в юанях.
Следующее заседание подкомиссии состоится в 2018 году в Китае.