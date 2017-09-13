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Госдума приняла в первом чтении законопроект o запрете принимать ставки на детский спорт

Экономика и бизнес
13 сентября, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Документ предусматривает запрет центрам учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов принимать от физлиц денежные средства

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий организаторам азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах принимать ставки и заключать пари на официальные детско-юношеские спортивные соревнования. Законопроект был инициирован группой депутатов от фракции ЛДПР.

Документ предусматривает запрет центрам учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов принимать от физлиц денежные средства, в том числе электронные, учитывать и переводить их организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе на официальные детско-юношеские спортивные соревнования.

"У несовершеннолетних спортсменов психика менее устойчива, чем у взрослого сформировавшегося человека, границы дозволенного частично размыты, что повышает риск готовности несовершеннолетних спортсменов играть на матчах с предрешенным результатом и рождает соблазн у криминалитета использовать спортивные соревнования детско-юношеских спортивных команд в своих корыстных интересах", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Нарушение запрета на принятие ставок и заключение пари на официальные детско-юношеские спортивные соревнования, согласно законопроекту, получает статус грубого нарушения лицензионных требований, что влечет административную ответственность для юрлиц - до 200 тыс. рублей штрафа или приостановление деятельности юрлица на срок до 90 суток.

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