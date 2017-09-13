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ЦБ обяжет профучастников рассказывать о рисках торговли с помощью роботов-эдвайзеров

Экономика и бизнес
13 сентября, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Разрабатываемый стандарт по защите прав-потребителей должен будет содержать минимальный объем информации, которую профучастник будет давать действующим и потенциальным клиентам

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Банк России завершает разработку требований к стандарту по защите прав потребителей на рынке ценных бумаг, в частности, профучастников обяжут информировать о рисках торговли с помощью роботов-эдвайзеров, сообщила на конференции по развитию рынков капитала замглавы службы по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг ЦБ Елена Ненахова.

Стандарт будут разрабатывать саморегулируемые организации. Стандарт должен будет содержать минимальный объем информации, которую профучастник будет давать действующим и потенциальным клиентам (информация будет дифференцирована в зависимости от вида деятельности), а также порядок работы с обращениями, сообщила она.

"Вы будете рассказывать о рисках, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг. Так, например, в качестве важного риска мы считаем, что нужно рассказывать клиенту об особенностях торговли финансовыми инструментами с помощью автоматизированных финансовых советников, так называемых роботов-эдвайзеров", - сообщила Ненахова.

Кроме того, в документе будут требования к минимальным стандартам оказания услуг для людей с ограниченными возможностями, добавила Ненахова.

Среди жалоб, которые поступают в ЦБ на профучастников рынка ценных бумаг, - отрицательный результат деятельности по доверительному управлению, вопросы учета перехода прав на ценные бумаги, непредоставление информации из реестра, неисполнение поручений клиента, совершение сделок без поручения клиента, а также деятельность иностранных организаций без лицензии ЦБ, перечислила Ненахова.

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