ЦБ обяжет профучастников рассказывать о рисках торговли с помощью роботов-эдвайзеров

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Банк России завершает разработку требований к стандарту по защите прав потребителей на рынке ценных бумаг, в частности, профучастников обяжут информировать о рисках торговли с помощью роботов-эдвайзеров, сообщила на конференции по развитию рынков капитала замглавы службы по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг ЦБ Елена Ненахова.
Стандарт будут разрабатывать саморегулируемые организации. Стандарт должен будет содержать минимальный объем информации, которую профучастник будет давать действующим и потенциальным клиентам (информация будет дифференцирована в зависимости от вида деятельности), а также порядок работы с обращениями, сообщила она.
"Вы будете рассказывать о рисках, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг. Так, например, в качестве важного риска мы считаем, что нужно рассказывать клиенту об особенностях торговли финансовыми инструментами с помощью автоматизированных финансовых советников, так называемых роботов-эдвайзеров", - сообщила Ненахова.
Кроме того, в документе будут требования к минимальным стандартам оказания услуг для людей с ограниченными возможностями, добавила Ненахова.
Среди жалоб, которые поступают в ЦБ на профучастников рынка ценных бумаг, - отрицательный результат деятельности по доверительному управлению, вопросы учета перехода прав на ценные бумаги, непредоставление информации из реестра, неисполнение поручений клиента, совершение сделок без поручения клиента, а также деятельность иностранных организаций без лицензии ЦБ, перечислила Ненахова.