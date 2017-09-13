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Росгидромет планирует до конца года проработать переход на коммерческую основу

Экономика и бизнес
13 сентября, 18:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Мария Сотскова

Соответствующее поручение глава организации получил от министра природных ресурсов и экологии РФ

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МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Мария Сотскова/. Росгидромет планирует до конца 2017 года разработать план по повышению эффективности и переходу на коммерческую основу работы. Об этом ТАСС рассказал глава организации Максим Яковенко.

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Соответствующее поручение глава Росгидромета получил от министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского.

"Есть стратегия развития Росгидромета, рассчитанная до 2030 года, ее никто не выполнял. Теперь нужно сделать трех-пятилетний план по повышению эффективности, чтобы мы начали соответствовать всем требованием мировой гидрометеорологии, которая перешла сейчас на коммерческую основу. И только у нас она до сих пор дотационная служба", - сказал собеседник агентства.

Яковенко пояснил, что во всем мире гидрометеорология давно является выгодным бизнесом, а сами погодные службы полностью самоокупаются. В России планы по развитию коммерческой составляющей строились уже давно, но их выполнение все время откладывалось.

Ранее глава Росгидромета рассказывал ТАСС о планах привлечь внебюджетное финансирование в ведомство, что позволит службе интенсивнее развиваться.

5 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев сменил руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Вместо Александра Фролова пост занял Максим Яковенко. В документах поясняется, что Фролов освобожден от должности "в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе Российской Федерации". Яковенко до назначения работал заместителем главы Росгидромета.

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Донской, Сергей Ефимович Яковенко, Максим Евгеньевич Фролов, Александр Васильевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
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