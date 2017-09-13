"Автостат": количество люксовых автомобилей в России превысило 10 тысяч

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Количество автомобилей сегмента "люкс", зарегистрированных в России, составляет около 10,5 тыс. Такие данные привело в среду аналитическое агентство "Автостат".

"По состоянию на 1 июля 2017 года в России насчитывается 10,5 тыс. автомобилей сегмента Luxury, - говорится в материалах, размещенных на сайте агентства. - Это соответствует всего лишь 0,025% от всего парка легковых машин в стране". По данным на 1 января 2017 года число таких машин в России составляло 9,7 тыс.

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По данным агентства, наибольшая доля (около 35%) люксовых автомобилей приходится на марку Bentley (3,6 тыс. единиц). Далее следует Mercedes-Maybach (2,1 тыс.), что равносильно доле в 20%. Практически одинаковые показатели имеют Maserati и Rolls-Royce (по 1,1 тыс.), доля каждого из которых чуть превышает 10%.

Также по российским дорогам ездят 712 Ferrari, 411 Aston Martin и 252 Lamborghini. Кроме них, в парке присутствуют и такие экзотические для нашей страны марки как Buick, MG, Lotus, Bugatti.

Более половины всех люксовых автомобилей в России состоят на учете в Москве (5,9 тыс.). В Санкт-Петербурге зарегистрировано порядка 1 тыс. таких машин, в Подмосковье - чуть более 900 единиц.

Из других регионов по объему парка автомобилей сегмента luxury лидирует Краснодарский край (290 штук). Далее следуют Свердловская (140 штук) и Ростовская (137 штук) области. В Самарской области этот показатель достиг 100 экземпляров, а в остальных российских регионах он оказался ниже данной отметки.