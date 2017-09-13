Россия предоставит Белоруссии кредит на $700 млн сроком на 10 лет

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия предоставит Белоруссии кредит в размере $700 млн сроком на 10 лет, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Проценты за пользование кредитом уплачиваются по ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу в размере 1,45%.

Отмечается, что средства будут предоставлены на обслуживание в 2017 году государственного долга Белоруссии перед Россией.