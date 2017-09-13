Российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор откроют в Казани в 2018 году

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КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Российский союз молодежи вместе с китайскими партнерами планирует в 2018 году открыть студенческий бизнес-инкубатор на базе Казанского государственного энергетического университета. Об этом сообщила ТАСС в среду в кулуарах Российско-китайского конгресса молодых предпринимателей, который проходит в Казани, заместитель председателя Российского союза молодежи Татьяна Селиверстова.
"Официально об открытии российско-китайского студенческого бизнес-инкубатора, который начнет свою работу в 2018 году, объявит президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарной сессии 15 сентября. Но мы уже все рабочие и организационные вопросы урегулировали. И ректор Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ), и правительство Республики Татарстан эту идею поддержали, и мы уже приступили к прописыванию совместного положения данного инкубатора, который будет работать в Казани в следующем году", - пояснила она. Селиверстова добавила, что российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор будет работать на базе КГЭУ и, соответственно, планируется использовать инфраструктуру вуза.
Российский союз молодежи (РСМ), в свою очередь, предоставит образовательную программу, будет заниматься отбором участников и привлечением к сотрудничеству инвесторов для реализации совместных проектов резидентов.
В среду, 13 сентября, в рамках конгресса в казанском IT-парке прошли профильные секции "Молодежное предпринимательство и сотрудничество России и Китая в сфере образования" и "Развитие проектов в сфере информационных технологий и инноваций" с участием представителей РСМ.
Российско-китайский конгресс молодых предпринимателей проходит 12-16 сентября в Казани в рамках молодежного сотрудничества стран БРИКС и парламентского проекта Российско-Китайские годы дружественных молодежных обменов. В мероприятии принимают участие порядка 100 экспертов в сельскохозяйственной, туристической, образовательной, IT и других сферах. 15 сентября с участниками российско-китайского конгресса молодых предпринимателей встретятся Минниханов, министр промышленности и информационных технологий Китая Мяо Вэй и председатель РСМ Павел Красноруцкий.
По данным РСМ, проект российско-китайского студенческого бизнес-инкубатора ранее был реализован в четырех городах России: Омске, Хабаровске, Уфе и Ульяновске. Его главная цель - обучение молодежи России и Китая созданию и ведению совместного бизнеса на территории двух стран. По окончании программы дополнительного образования резиденты бизнес-инкубаторов и приглашенные участники получили удостоверение о повышении квалификации.