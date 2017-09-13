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Совет банковской ассоциации "Россия" избрал главой бывшего первого зампреда ЦБ

Экономика и бизнес
13 сентября, 18:51 дата обновления: 13 сентября, 19:16 UTC+3

Занимавший эту должность Анатолий Аксаков назначен председателем совета ассоциации

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Георгий Лунтовский

Георгий Лунтовский

© Станислав Красильников/ТАСC

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Совет Ассоциации региональных банков России (Ассоциация "Россия") избрал президентом организации бывшего первого заместителя председателя ЦБ РФ Георгия Лунтовского. Анатолий Аксаков, занимавший эту должность последние 11 лет, назначен председателем совета ассоциации, передает корреспондент ТАСС с ежегодного собрания совета ассоциации "Россия".

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Правление ассоциации также избрало новый состав совета. В него вошли 40 человек, в числе которых глава ВТБ Андрей Костин, глава Сбербанка Герман Греф и руководитель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

Также участники собрания приняли решение изменить наименование организации - теперь она будет называться "Ассоциация банков России" (сокращенно - Ассоциация "Россия").

Георгий Лунтовский принял решение покинуть пост первого зампреда Банка России с 1 сентября по собственному желанию. Он работал в ЦБ с 1999 года: в 1999-2005 годах в должности зампредседателя, с 2005 года - первого зампреда. На этом посту Лунтовский курировал денежное обращение, работу Российского объединения инкассации, деятельность территориальных учреждений ЦБ, кадровую политику и другие вопросы.

В 1991-1992 годах Лунтовский возглавлял правление Воронежкредитпромбанка, в 1992-1996 годах был гендиректором акционерного коммерческого банка "Воронеж". В 1996-1999 годах был депутатом Госдумы, входил в комитет Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам.

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Персоны
Греф, Герман Оскарович Костин, Андрей Леонидович Горьков, Сергей Николаевич Лунтовский, Георгий Иванович Аксаков, Анатолий Геннадьевич
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