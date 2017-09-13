"Волма" инвестирует в логистическую площадку для гипсового завода в Адыгее 309 млн рублей

МАЙКОП, 13 сентября. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Проект компании "Волма" по строительству логистической площадки для гипсового завода "Волма - Майкоп", сумма инвестиций которого оценивается в 309 млн рублей, позволит значительно снизить негативное воздействие большегрузов на дороги общего пользования в туристско-рекреационной зоне Адыгеи. Об этом сообщили в среду ТАСС в министерстве экономического развития и торговли республики.

"Проект, заявленная стоимость которого - 309 млн рублей, компания планирует реализовать в течение трех лет. Он будет способствовать решению проблем, связанных с порчей дорог грузоперевозками. Погрузка инертных материалов будет осуществляться в железнодорожные вагоны прямо возле предприятия. Транспорт, логистика, - все будет взаимоувязано, поэтому мы включили его в число проектов, сопровождаемых в режиме "одного окна", - уточнили в министерстве.

Как уточнил ТАСС PR-менеджер компании "Волма" Юрий Воропаев, при поддержке правительства Адыгеи компанией разработана комплексная программа по наращиванию производственного потенциала запущенного год назад предприятия. Строительство логистической площадки и дополнительных железнодорожных линий будет осуществляться в рамках подготовки к запуску второй очереди предприятия. Это позволит значительно расширить географию поставок продукции "Волма - Майкоп", а также будет способствовать развитию нерудной отрасли Адыгеи.

Строительство завода "Волма - Майкоп" в поселке Каменномостком Майкопского района Адыгеи обошлось более чем в 2 млрд рублей. Преимущество предприятия в Адыгее - его непосредственная близость к большим запасам сырья для производства стройматериалов.