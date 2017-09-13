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В Астраханской области начнут выращивать хлопок на территории 500 га в 2018 году

Экономика и бизнес
13 сентября, 18:52 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 13, сентября. /ТАСС

Местные селекционеры вывели несколько новых сортов хлопка

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АСТРАХАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Астраханской области рассчитывают возродить хлопководство в регионе, уже в 2018 году под выращивание этой культуры планируется выделить 500 га земли. Об этом в среду сообщил губернатор области Александр Жилкин.

"Мы идею по выращиванию хлопка ведем в информационном плане несколько лет. Мы готовы его выращивать. <…> Мы выходим сами пока без всякой поддержки на этот проект, на следующий год на площади минимум 500 га высаживаем хлопок и начинаем это направление. Я надеюсь, что Министерство сельского хозяйства страны поддержит данное направление", - сказал Жилкин на выездной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он не уточнил, кто станет инвестором хлопкового проекта, но отметил, что решение было принято после встречи с директором волгоградского текстильного завода. Жилкин заметил, что у региона есть хороший опыт в выращивании этой культуры - область "без проблем обеспечит хлопок третьего класса и гарантирует хлопок второго и первого класса".

Хлопок - сельскохозяйственная культура для области не новая. В 1920-1940-х годах в области хлопком были засеяны тысячи гектаров, собирали свыше 100 тонн урожая. В 2013 году в регионе уже озвучивались планы по возрождению хлопководства, тогда культурой было занято порядка 80 га. Но направление так и не получило поддержки и развития.

В настоящее время, по информации областного министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности, в регионе хлопок выращивают в качестве эксперимента на площадях от 5 до 15 га. Гордостью астраханских ученых-селекционеров является единственный выращенный в России сорт тонковолокнистого хлопка. Кроме того, ученые также вывели особо прочный сорт хлопчатника, который дает стабильно высокий урожай, а также хлопок кофейного и даже голубого цвета. Пока в России почти весь хлопок - импортный, поэтому развитие хлопкового производства является стратегически важным проектом.

Выездная сессия ПМЭФ "Регионы России: новые точки роста. Инвестиции в реальный сектор" в Астрахани собрала более 200 участников, среди которых, преимущественно, представители среднего и малого бизнеса из регионов ЮФО. Они обсудили меры господдержки для стимулирования создания новых предприятий и привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. Сессия организована фондом "Росконгресс" совместно с Российским экспортным центром, Агентством стратегических инициатив и информационным агентством ТАСС.

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