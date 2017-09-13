Верховный суд России поддержал Apple в споре с таможней о классификации iWatch

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Верховный суд РФ поддержал сторону российской структуры американской корпорации Apple - ООО "Эппл Рус" - в споре с таможней по вопросу классификации Apple Watch, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
В конце 2015 года Центральное таможенное управление ФТС России предварительно классифицировало Apple Watch как наручные часы, за ввоз которых предусмотрена таможенная пошлина в размере до 10%. Apple пыталась оспорить это решение (а также аналогичное решение Шереметьевской таможни) в суде.
Корпорация настаивала на том, что iWatch не является часами, так как это устройство не работает без смартфона. По мнению Apple, iWatch - это электронное устройство, а импорт таких устройств пошлиной не облагается. Представители таможни были с этим не согласны.
Предыдущие инстанции поддерживали в этом споре сторону таможни. "Отменить решение суда 1-ой инстанции, постановление (определение) суда апелляционной инстанции, постановление (определение) суда кассационной инстанции и принять новый судебный акт", - говорится в материалах суда.