Программа развития цифровой экономики Дагестана будет разработана к ноябрю

КАСПИЙСК /Дагестан/, 13 сентября. /ТАСС/. Региональная государственная программа "Цифровая экономика Республики Дагестан 2017-2024 годы" будет подготовлена в течение ближайших полутора месяцев и будет включать дорожные карты продвижения цифровых технологий во все сферы жизни республики. Об этом сообщил ТАСС в рамках российского интернет-форума "РИФ.Кавказ" заместитель министра транспорта, энергетики и связи Дагестана Юсуп Малламагомедов.

"Глава Дагестана поручил разработать в ближайшие полтора месяца на основе федеральной программы "Цифровая экономика" региональную программу Республики Дагестан с подключением практически всех республиканских министерств и ведомств и планом внедрения цифровых технологий во все сферы жизни региона", - сказал он.

Малламагомедов отметил, что на данный момент цифровая составляющая занимает от 3% до 5% в экономике России, в то время как в странах Европы и в США этот показатель доходит до 20%.

"Сейчас мы уже движемся, по крайней мере, к передовым странам, от постиндустриального к цифровому обществу, где главным товаром становятся информационные потоки данных", - отметил собеседник агентства.

Государственная программа "Цифровая экономика" разработана в рамках исполнения поручений президента РФ. Как отмечается на сайте правительства, для управления программой определены пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики в России на период до 2024 года. К базовым направлениям отнесены нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным - государственное управление, "умный город" и здравоохранение.