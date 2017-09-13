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Министр рыбного хозяйства Норвегии надеется, что российский рынок откроется вновь

Экономика и бизнес
13 сентября, 19:59 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

По мнению Пера Сандберга, позиция Европы в вопросе об отношениях с Москвой постепенно меняется, и нынешний режим санкций не может сохраняться в долгосрочной перспективе

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ОСЛО, 13 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Министр рыбного хозяйства Норвегии Пер Сандберг надеется на то, что норвежские экспортеры морепродуктов смогут вернуться на российский рынок. Как заявил глава ведомства в интервью корреспонденту ТАСС, в ходе визита в Санкт-Петербург 14-15 сентября он намерен говорить с российскими коллегами о том, как это может произойти.

Интервью

Пер Сандберг

Норвежский министр: великие политики — это те, кто разрешают конфликты и снимают санкции

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"История показывает, что великие политики - это те, кто разрешает конфликты и снимает санкции. Я не могу вмешиваться в вопросы внешней политики. Моя цель - служить норвежским рыболовам и рыбопромышленной отрасли и делать то, что выгодно для нее, - сказал Сандберг. - Если вместе с [главой Росрыболовства Ильей] Шестаковым или другими российскими политиками у нас получится нащупать путь для того, чтобы вновь открыть для Норвегии российский рынок, это будет большим успехом как для нашей страны, так и для России, и пойдет на пользу обоим государствам".

Министр, который является заместителем главы правящей в составе коалиции Партии прогресса, выразил уверенность в том, что возможность вести свободную торговлю исключительно важна для Норвегии и РФ, которые много лет сотрудничают друг с другом и имеют общую границу. Он также считает, что позиция Европы в вопросе об отношениях с Москвой постепенно меняется, и нынешний режим санкций не может сохраняться в долгосрочной перспективе.

"Дискуссия об ограничительных мерах, введенных против России, идет во многих европейских странах, однако мы в нее не вмешиваемся, так как Норвегия не является членом ЕС. При этом подобная дискуссия идет и в норвежском парламенте, и в обществе. Звучит вопрос о том, что мы можем сделать, чтобы положить этому [санкционному режиму] конец", - указал Сандберг.

В 2012 и 2013 годах Россия была крупнейшим в мире потребителем норвежской рыбы. В денежном выражении объемы ее экспорта в РФ превышали $1 млрд в год. Тем не менее после того, как Норвегия присоединилась к санкционной политике Евросоюза, российский рынок оказался закрыт для рыбы и морепродуктов из скандинавского королевства. Это привело к резкому падению товарооборота между странами, однако, по словам Сандберга, в этом году норвежский экспорт в РФ начал расти.

"В первые семь месяцев этого года мы наблюдаем увеличение экспорта - на 17% по сравнению с [тем же периодом] 2016 года. Речь теперь идет не о рыбе, а о рыболовецких судах, высокотехнологичной продукции, оборудовании для аквакультуры. Очень надеюсь, что этот позитивный тренд окажется устойчивым", - отметил министр.

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Санкции в отношении России
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Шестаков, Илья Васильевич
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