ЦБ РФ внес Московский кредитный банк в список системно значимых кредитных организаций

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Банк России внес Московский кредитный банк в список системно значимых кредитных организаций, на долю которых приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора. Это следует из обновленного перечня, опубликованного в среду на сайте регулятора.
Московский кредитный банк стал одиннадцатой организацией в этом списке. Помимо него в перечень входят Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ФК "Открытие", Росбанк, "Юникредит банк", "Промсвязьбанк" и Райффайзенбанк.
Московский кредитный банк работает на российском рынке с 1992 г. Основным акционером МКБ является глава концерна "Россиум" Роман Авдеев.