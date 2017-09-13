"Лаборатория Касперского" намерена доказать необоснованность претензий США

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" уверена, что дальнейшее расследование в США подтвердит ее непричастность к органам власти РФ, сообщили в среду ТАСС в компании.

"Компания будет продолжать работу с министерством внутренней безопасности США, так как "Лаборатория Касперского" уверена, дальнейшее расследование подтвердит, что предъявленные обвинения необоснованны", - заявили в пресс-службе компании.

Там подчеркнули, что не имеют политических связей ни с одним государством мира и "крайне разочарованы данным решением министерства внутренней безопасности США", а также готовы предоставить всю информацию, чтобы подтвердить, что данное решение не имеет оснований.