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"Лаборатория Касперского" намерена доказать необоснованность претензий США

Экономика и бизнес
13 сентября, 22:50 UTC+3

Компания продолжит работу с министерством внутренней безопасности США, сообщили в пресс-службе

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

 МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" уверена, что дальнейшее расследование в США подтвердит ее непричастность к органам власти РФ, сообщили в среду ТАСС в компании.

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"Компания будет продолжать работу с министерством внутренней безопасности США, так как "Лаборатория Касперского" уверена, дальнейшее расследование подтвердит, что предъявленные обвинения необоснованны", - заявили в пресс-службе компании.

Там подчеркнули, что не имеют политических связей ни с одним государством мира и "крайне разочарованы данным решением министерства внутренней безопасности США", а также готовы предоставить всю информацию, чтобы подтвердить, что данное решение не имеет оснований.

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