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Telegram заявил об устранении сбоя в Европе

Экономика и бизнес
13 сентября, 22:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

В компании уточнили, что в наибольшей степени неполадки коснулись пользователей из Германии и СНГ

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Telegram устранил проблемы с доступом к сервису, с которыми ранее столкнулись некоторые европейские пользователи. Об этом сообщается в официальном аккаунте мессенджера в Twitter.

В наибольшей степени неполадки коснулись пользователей из Германии и СНГ, уточнили в Telegram. О том, что ряд жителей европейских стран испытывают проблемы с доступом к мессенджеру, стало известно около 21:30 по московскому времени.

Telegram - бесплатный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов. Аудитория мессенджера превышает 100 млн человек.

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