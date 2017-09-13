Telegram заявил об устранении сбоя в Европе

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Telegram устранил проблемы с доступом к сервису, с которыми ранее столкнулись некоторые европейские пользователи. Об этом сообщается в официальном аккаунте мессенджера в Twitter.

And it's up! Sorry, Germany and the CIS, you were affected most. Please give us a few more minutes to sync you with the rest of the world. — Telegram Messenger (@telegram) 13 September 2017

В наибольшей степени неполадки коснулись пользователей из Германии и СНГ, уточнили в Telegram. О том, что ряд жителей европейских стран испытывают проблемы с доступом к мессенджеру, стало известно около 21:30 по московскому времени.

Telegram - бесплатный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов. Аудитория мессенджера превышает 100 млн человек.