Трамп запретил продажу КНР американской фирмы по производству полупроводников

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ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп наложил запрет на продажу компании Lattice, занимающейся производством полупроводников, китайской госкорпорации. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.