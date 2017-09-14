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В Северодвинске открывается форум по инновационному развитию Арктической зоны РФ

Экономика и бизнес
14 сентября, 0:42 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 14, сентября. /ТАСС

Ключевыми для обсуждения станут вопросы внедрения инноваций в машиностроительной, нефтегазовой отраслях, сфере энергетики и транспорта

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 сентября. /ТАСС/. Всероссийская конференция с международным участием "Управление инновационным развитием Арктической зоны РФ" пройдет с 14 по 16 сентября 2017 года в Северодвинске Архангельской области. Как сообщила пресс-служба Северного Арктического федерального университета (САФУ), форум пройдет при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

"Ключевыми для обсуждения станут вопросы внедрения инноваций в машиностроительной, нефтегазовой отраслях, сфере энергетики и транспорта. В дискуссию включатся не только ученые, но и практики - специалисты-инноваторы градообразующих предприятий моногорода Северодвинска, а также представители коммерческих организаций, специализирующихся на проектировании и внедрении инноваций. Весьма актуальным развитие данных отраслей является в аспекте продвижения программ импортозамещения на федеральном уровне", - приводит пресс-служба слова председателя программного оргкомитета конференции, доцента кафедры менеджмента Гуманитарного института САФУ Елены Богдановой.

Участники рассмотрят вопросы развития судостроения и судоремонта, экологической и военной безопасности в Арктике, инвестиционной привлекательности Арктической зоны РФ, перспективы развития агропромышленного и лесопромышленного комплексов в приполярных территориях и различные аспекты подготовки кадров.

В конференции примут участие представители Министерства обороны и Минэкономразвития РФ. Партнерами конференции являются: Ассоциация "Совнет", Центр экологической промышленной политики Минпромторга РФ, Международный союз экономистов, НП "Энергоэффект", Евразийский центр управления проектами, Координационный совет по развитию Северных территорий и Арктики Российского союза промышленников и предпринимателей, градообразующие предприятия Северодвинска ("Севмаш", "Центр судостроения "Звездочка"), 15 институтов РАН Северо-Запада, Республики Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого автономного округа, Дальнего Востока.

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