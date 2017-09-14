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JETRO поможет производителям автодеталей из РФ наладить поставки японским компаниям

Экономика и бизнес
14 сентября, 6:17 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

В марте 2018 года в Москве планируется провести встречу представителей российских и японских компаний для налаживания деловых контактов, в первую очередь в области поставки автомобильных комплектующих

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ТОКИО, 14 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японская организация по развитию внешней торговли (JETRO) вместе с российской Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) помогут российским производителям получить заказы от японских предприятий. Как рассказал корреспонденту ТАСС директор российского направления департамента планирования JETRO Тэцуя Умэцу, в марте 2018 года в Москве планируется провести встречу представителей российских и японских компаний для налаживания деловых контактов, в первую очередь в области поставки автомобильных комплектующих.

"В марте следующего года в Москве планируется провести биржу контактов в области поставки комплектующих, в первую очередь автомобильных деталей", - сказал он, пояснив, что подписанная с Корпорацией МСП во время Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке дорожная карта касается работы по этому направлению.

"Если говорить конкретно, то JETRO собирает запросы находящихся в России японских производителей относительно необходимых им поставок. Выступающая партнером с российской стороны Корпорация МСП выбирает подходящих поставщиков с российской стороны на основе этой информации, и мы проводим биржу контактов в форме встречи в одном зале этих японских и российских компаний", - рассказал Умэцу.

По его словам, JETRO для помощи японским производителям и местным поставщикам в разных странах мира также проводит своеобразные "промышленные выставки наоборот". На таких мероприятиях производители не предлагают свою продукцию, а обращаются к местным поставщикам, рассказывая о своих потребностях. "В России впервые провели (такое мероприятие) в Москве в августе 2016 года, также оно прошло в июле этого года на выставке "Иннопром", - сообщил Умэцу.

Ранее глава Корпорации МСП Александр Браверман рассказал ТАСС, что подписанная с JETRO дорожная карта направлена на то, чтобы российский малый и средний бизнес смог поставлять свою продукцию японским компаниям. "Мы планируем разработать механизм по встраиванию отечественных малых и средних компаний в цепочки поставок японских предприятий", - сказал он.

Развитие сотрудничества России и Японии в области малого и среднего бизнеса является частью плана из восьми пунктов, который в мае прошлого года предложил японский премьер Синдзо Абэ. Этот документ, ставший основой для продвижения двусторонних экономических отношений, подразумевает также развитие сотрудничества в области энергетики, индустриализации Дальнего Востока, расширения его экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

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