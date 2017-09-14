Кабмин утвердил передачу в федеральную собственность "Севастопольского авиапредприятия"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее решение о передаче ГУП "Севастопольское авиационное предприятие" из собственности Севастополя в федеральную собственность. Соответствующий документ опубликован в четверг на сайте кабмина.

"Принять предложение Минпромторга России, согласованное с Минэкономразвития России и правительством Севастополя, о передаче государственного унитарного предприятия "Севастопольское авиационное предприятие" (г. Севастополь) как имущественного комплекса в федеральную собственность. Отнести переданное в соответствии с настоящим распоряжением предприятие к ведению Минпромторга России", - говорится в распоряжении.

Предполагается, что принятое решение ускорит интеграцию предприятия в российский оборонно-промышленный комплекс и обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей.

Решение о передаче ГУП "Севастопольское авиапредприятие" в федеральную собственность и интеграции его в холдинг "Вертолеты России", объединяющий все вертолетостроительные предприятия страны, было одобрено правительством Севастополя в августе 2016 года. По мнению городских властей, это позволит обеспечить финансирование первоочередных мероприятий по техническому переоснащению и модернизации производственных мощностей, будет способствовать получению гособоронзаказов и увеличению количества рабочих мест.