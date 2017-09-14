"Еврохим", СГК и СУЭК за 9 лет инвестировали в развитие $17 млрд

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Еврохим", СГК и СУЭК инвестировали в развитие $17 млрд за 9 лет. Об этом в рамках подписания соглашения "Сибирской генерирующей компании" (СГК) с Правительством Алтайского края о социально-экономическом сотрудничестве на 2017-2019 годы сообщил ТАСС в четверг основной акционер Андрей Мельниченко.
"Инвестиции по всем предприятиям за 9 лет составили $17 млрд, на наших предприятиях работают 85 тысяч человек, мы вкладываем ряд инвестиций в крупные проекты", - сказал Мельниченко.
По его словам, около $7 млрд вложено в генерацию города Барнаула. К маю 2018 года в городе Рубцовске будет реализован проект по реконструкции ТЭЦ, которая будет обеспечивать теплом весь населенный пункт.