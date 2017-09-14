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S&P не будет пересматривать рейтинг Южной Кореи из-за напряженности в регионе

Экономика и бизнес
14 сентября, 6:31 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 14, сентября. /ТАСС

В августе Standard & Poor's подтвердило суверенный рейтинг Республики Корея на уровне "АА" с долгосрочным прогнозом "стабильный"

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СЕУЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) не намерено пересматривать суверенный рейтинг Республики Корея в связи с напряженной ситуацией в регионе. Об этом сообщил в четверг агентству Yonhap директор подразделения компании в азиатско-тихоокеанском регионе Ким Ын Дан.

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"Поскольку до военного конфликта дело не дошло, мы считаем, что ситуация остается стабильной и поэтому пока не намерены пересматривать рейтинг Южной Кореи", - отметил он. "Всегда существует риск неожиданного развития ситуации, однако в настоящее время мы не считаем риски высокими - по крайней мере, не настолько высокими, чтобы они нашли отражение в рейтингах S&P", - подчеркнул Ким Ын Дан.

В августе Standard & Poor's подтвердило суверенный рейтинг Республики Корея на уровне "АА" с долгосрочным прогнозом "стабильный", несмотря на напряженность, вызванную развитием ситуации вокруг ракетно-ядерной программы КНДР.

В июле КНДР провела два пуска межконтинентальных баллистических ракет, а 3 сентября объявила об успешном испытании термоядерного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества.

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