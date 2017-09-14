Илон Маск сообщил дату презентации грузовика с электродвигателем и автопилотом

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ТАСС, 14 сентября. Американская корпорация Tesla рассчитывает представить общественности оборудованный системой автопилота грузовик с электродвигателем 26 октября. Об этом в среду сообщил глава корпорации Илон Маск.
"Этого зверя стоит увидеть лично. Это что-то невероятное", - рассказал предприниматель в Twitter.
Маск в апреле заявил, что компания намерена представить грузовую машину собственного производства в сентябре. О планах выпускать грузовой электромобиль компания впервые сообщила еще в июле 2016 года.
Глава Tesla тогда указал, что производство таких транспортных средств позволит существенно снизить стоимость перевозок, а также сделать работу водителей менее опасной.