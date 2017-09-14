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Глава совета Ассоциации "Россия" Аксаков выступил за объединение с АРБ

Экономика и бизнес
14 сентября, 9:02 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 14, сентября. /ТАСС

Анатолий Аксаков добавил, что теперь все зависит от Ассоциации российских банков

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СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Глава совета Ассоциации банков России (Ассоциация "Россия") Анатолий Аксаков выступает за объединение с Ассоциацией российских банков (АРБ). Об этом он заявил журналистам в кулуарах XV международного банковского форума.

"Я - за объединение, и я уверен, что мы должны объединиться. Я думаю, что теперь от них (от АРБ) будет зависеть, мы свои шаги уже сделали. <...> если они инициативу проявят, мы ее обсудим. Более того - я всегда заявлял, что за объединение, а обратно я не слышал еще ни разу", - сказал он.

По словам Аксакова, он уже предлагал главе АРБ Гарегину Тосуняну объединить ассоциации. "В 2006 году, когда меня избрали президентом [Ассоциации "Россия"], я поехал к Гарегину Ашотовичу [Тосуняну] и предложил конструкцию: президент, председатель совета, причем президент - он. И объединение ассоциаций, уже тогда я считал, что это будет мощнее. Но Гарегин сказал:"Да пожалуйста, присоединяйтесь", - рассказал глава совета Ассоциации "Россия".

В августе ВТБ, ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк приняли решение покинуть Ассоциацию российских банков. В совместном заявлении они отмечали снижение эффективности ее работы. После этого Сбербанк решил вступить в Ассоциацию "Россия" (остальные банки, за исключением Газпромбанка, уже являлись ее членами).

В начале сентября совет АРБ удовлетворил заявления о выходе из ассоциации крупнейших российских кредитных организаций - Сбербанка, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, Бинбанка, "ФК Открытие", а также БМ-Банка.

Как ранее сообщал ТАСС, 13 сентября совет Ассоциации региональных банков России (Ассоциация "Россия") избрал президентом организации бывшего первого зампредседателя ЦБ РФ Георгия Лунтовского. Анатолий Аксаков, занимавший эту должность последние 11 лет, назначен председателем совета ассоциации. Также участники собрания приняли решение изменить наименование организации - теперь она будет называться "Ассоциация банков России" (сокращенно - Ассоциация "Россия").

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