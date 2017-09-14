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"Росэлектроника" планирует в 2018 году начать серийное производство "умных касс"

Экономика и бизнес
14 сентября, 9:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Планируется, что новая техника значительно снизит издержки магазинов

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Объединенный холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) создал передовые образцы кассовых аппаратов самообслуживания (КСО), так называемых "умных касс", для розничных сетей и крупных гипермаркетов. В 2018 году компания планирует приступить к серийному производству оборудования, сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.

"Разработка краснодарского приборного завода "Каскад" (в составе концерна "Созвездие") представляет собой программно-технический комплекс, взаимодействующий с информационной базой торгового предприятия по проводной или беспроводной локальной сети. Касса оснащена биоптическим сканером, что позволяет считывать все используемые типы штрих-кодов, поддерживает функцию проверки акцизной марки товара при покупке алкогольной продукции. Аппаратура осуществляет прием наличных денежных средств и безналичной оплаты, может выдавать товарный чек как в бумажном, так и в электронном виде", - отметили в пресс-службе.

Планируется, что новая техника значительно снизит издержки магазинов, в том числе позволит сократить численность персонала, сэкономить торговую площадь, а также в разы увеличить скорость обслуживания покупателей. "Согласно исследованиям, потребность российского рынка КСО составляет более 20 тысяч аппаратов в год. Мы сможем обеспечить до 20% этого рынка", - цитирует пресс-служба слова заместителя гендиректора "Росэлектроники" Арсения Брыкина.

По его словам, новый кассовый аппарат на 30% дешевле образцов из Америки, Японии и Европы при идентичной скорости обслуживания покупателей.

"Умная касса" отличается повышенной точностью весовой платформы с диапазоном измерения от 45 г до 90 кг с погрешностью до 10 г. В перспективе компания планирует расширить возможности кассового аппарата - добавить функции автоматизированной упаковки и бесконтактной оплаты товаров с помощью смартфона. "В настоящее время ведутся предварительные переговоры о реализации проекта КСО в крупных торговых розничных сетях. Производственные возможности холдинга позволят начать серийное производство КСО с 2018 года; к этому моменту техника пройдет все необходимые испытания", - добавили в пресс-службе.

О производителе

Объединенный холдинг "Российская электроника" - крупнейший в России разработчик и производитель средств и систем связи, автоматизированных систем управления, средств разведки и мониторинга, робототехнических комплексов, СВЧ- радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования.

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