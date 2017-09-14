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Набиуллина сообщила о переходе Задорнова на пост главы банка "Открытие"

Экономика и бизнес
14 сентября, 10:25 дата обновления: 14 сентября, 10:47 UTC+3

Глава ЦБ также сообщила, что рынок практически не отреагировал на ситуацию с "Открытием"

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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

© Михаил Почуев/ТАСС

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о предстоящем переходе главы "ВТБ 24" Михаила Задорнова на пост главы банка "Открытие". По ее словам, Задорнов будет назначен после завершения работы временной администрации.

"Я бы хотела уже сегодня анонсировать, чтобы клиенты и контрагенты банка имели большую определенность и большее понимание, что эту позицию в банке согласился по нашему предложению занять Михаил Михайлович Задорнов", - сказала она на Международном банковском форуме.

Сейчас Задорнов возглавляет "ВТБ 24" и входит в правление ВТБ.

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Набиуллина также сообщила, что рынок практически не отреагировал на ситуацию с банком "Открытие". "Сейчас можно констатировать, что негативный эффект от санации банка "ФК Открытие" на финансовый рынок был минимальный. Отток вкладов из других банков не происходит", - сказала она.

"Наблюдается небольшой рост доходности облигаций на 100-150 базисных пунктов, но он не имеет системных рисков, и рынок акций практически не отреагировал на это событие. Таким образом, перерастания проблем одного крупного банка в системную проблему удалось избежать", - добавила глава ЦБ.

Кроме того, по словам Набиуллиной, Банк России намерен оспорить в суде выплаты бонусов менеджерам банка "Открытие" за первое полугодие 2017 года.

"Что касается конкретно "Открытия" - мы планируем оспорить в суде выплаты менеджерами бонусов себе за первое полугодие 2017 года. Решение о выплате повышенных бонусов и дивидендов за месяц - полтора до отзыва лицензии или санации может интерпретироваться, в том числе, и как вывод активов", - пояснила она.

Кроме того, по словам Набиуллиной, Банк России рассматривает возможность переноса выплат бонусов руководству проблемных банков до устранения негативных факторов их работы.

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Ситуация вокруг банка "Открытие"
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