Соглашения о реализации российско-китайских инвестпроектов подписаны в Хабаровске

ТАСС, 14 сентября. Четыре соглашения между российскими и китайскими компаниями о реализации новых инвестиционных проектов в сфере лесопереработки, рыборазведении, сельского хозяйства и химии подписаны в Хабаровском крае. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

"Хабаровск с рабочим визитом посетил секретарь Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй. Он провел встречу с губернатором края Вячеславом Шпортом. В переговорах также участвовал Посол КНР в России Ли Хуэй. После встречи состоялась церемония подписания четырех соглашений между российскими и китайскими компаниями о реализации новых инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ООО "Азия Лес" и "Торгово-экономическая компания Сунлинь" договорились о поставках в КНР пиловочника, пиломатериалов хвойных пород. Общая стоимость соглашения - $26 млн, объем поставок - 200 тыс. куб. метров.

ООО "Фридман Фиш" и "Торгово-экономическая компания Юэ Цзин провинции Хэйлунцзян" намерены реализовать проект по созданию на площадке "Ракитное" ТОСЭР "Хабаровск" производственного комплекса для выращивания рыбы. Заявленный объем инвестиций - 2,3 млрд руб., из них вложения китайского партнера - 1,6 млрд рублей.

ООО "Дальневосточная корпорация органических ресурсов" и "Торгово-экономическая компания Фэнлиньда" намерены построить завод гуминовой кислоты на базе месторождения "Гурский" в Амурском районе. Общая стоимость проекта - 1 млрд рублей.

Еще одно соглашение подписали ООО "Звезда" и ООО "Фу Юань Цзинь Лян Современное сельское хозяйство". Стороны планируют создать современный животноводческий комплекс (5000 голов КРС), построить молокозавод (мощность - 35 тонн в сутки), а также выращивать сою и кормовые культуры. Предполагаемый объем инвестиций китайской стороны - $53 млн. Планируется ввести в оборот 66 тыс. га залежных земель, выращивать 500 тыс. тонн силоса и более 200 тыс. тонн сои в год.