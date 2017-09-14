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Соглашения о реализации российско-китайских инвестпроектов подписаны в Хабаровске

Экономика и бизнес
14 сентября, 10:24 UTC+3 ТАСС

Проекты касаются сфер лесопереработки, рыборазведения, сельского хозяйства и химии

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ТАСС, 14 сентября. Четыре соглашения между российскими и китайскими компаниями о реализации новых инвестиционных проектов в сфере лесопереработки, рыборазведении, сельского хозяйства и химии подписаны в Хабаровском крае. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

"Хабаровск с рабочим визитом посетил секретарь Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй. Он провел встречу с губернатором края Вячеславом Шпортом. В переговорах также участвовал Посол КНР в России Ли Хуэй. После встречи состоялась церемония подписания четырех соглашений между российскими и китайскими компаниями о реализации новых инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ООО "Азия Лес" и "Торгово-экономическая компания Сунлинь"  договорились о поставках в КНР пиловочника, пиломатериалов хвойных пород. Общая стоимость соглашения - $26 млн, объем поставок - 200 тыс. куб. метров.

ООО "Фридман Фиш" и "Торгово-экономическая компания Юэ Цзин провинции Хэйлунцзян" намерены реализовать проект по созданию на площадке "Ракитное" ТОСЭР "Хабаровск" производственного комплекса для выращивания рыбы. Заявленный объем инвестиций - 2,3 млрд руб., из них вложения китайского партнера - 1,6 млрд рублей.

ООО "Дальневосточная корпорация органических ресурсов" и "Торгово-экономическая компания Фэнлиньда"  намерены построить завод гуминовой кислоты на базе месторождения "Гурский" в Амурском районе. Общая стоимость проекта - 1 млрд рублей.

Еще одно соглашение подписали ООО "Звезда"  и ООО "Фу Юань Цзинь Лян Современное сельское хозяйство". Стороны планируют создать современный животноводческий комплекс (5000 голов КРС), построить молокозавод (мощность - 35 тонн в сутки), а также выращивать сою и кормовые культуры. Предполагаемый объем инвестиций китайской стороны - $53 млн. Планируется ввести в оборот 66 тыс. га залежных земель, выращивать 500 тыс. тонн силоса и более 200 тыс. тонн сои в год.

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