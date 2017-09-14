Медведев: форум Kazan Legal поможет участникам обменяться опытом и свежими идеями

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, участникам и гостям Международного юридического форума Kazan Legal. Телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.

"Рассчитываю, что состоится профессиональная и результативная дискуссия, которая будет интересной и полезной для всех ее участников. Поможет обменяться опытом и свежими идеями, установить новые деловые контакты. А ваши рекомендации и предложения получат практическое применение", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что Казань стала уникальной дискуссионной площадкой, объединившей ведущих юристов, представителей власти и бизнеса из разных стран. Он подчеркнул, что интерес к этой теме объясняется тем, что правовая сфера может стать ключевым фактором экономического роста, а также укрепления международного сотрудничества.

"У нас есть немало примеров, когда благодаря качественному правовому регулированию улучшается деловой климат, активизируется инвестиционная деятельность, появляются большие возможности для малого и среднего бизнеса, для реализации масштабных инновационных проектов", - пояснил премьер.

Международный юридический форум Kazan Legal 2017 в Казани, участие в котором примут более тысячи делегатов, продлится до 16 сентября. За три дня форума организаторы проведут 35 сессий, круглых столов и брифингов на такие темы, как зоны опережающего развития и инноваций, законодательное регулирование цифровой экономики, привлечение инвесторов и создание совместных предприятий.

15 сентября состоится пленарное заседание "Правовая среда как ключевой фактор экономического роста" с участием президента Татарстана Рустама Минниханова.