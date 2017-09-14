Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: форум Kazan Legal поможет участникам обменяться опытом и свежими идеями

Экономика и бизнес
14 сентября, 11:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Глава правительства отметил, что Казань стала уникальной дискуссионной площадкой, объединившей ведущих юристов, представителей власти и бизнеса из разных стран

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, участникам и гостям Международного юридического форума Kazan Legal. Телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.

"Рассчитываю, что состоится профессиональная и результативная дискуссия, которая будет интересной и полезной для всех ее участников. Поможет обменяться опытом и свежими идеями, установить новые деловые контакты. А ваши рекомендации и предложения получат практическое применение", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что Казань стала уникальной дискуссионной площадкой, объединившей ведущих юристов, представителей власти и бизнеса из разных стран. Он подчеркнул, что интерес к этой теме объясняется тем, что правовая сфера может стать ключевым фактором экономического роста, а также укрепления международного сотрудничества.

"У нас есть немало примеров, когда благодаря качественному правовому регулированию улучшается деловой климат, активизируется инвестиционная деятельность, появляются большие возможности для малого и среднего бизнеса, для реализации масштабных инновационных проектов", - пояснил премьер.

Международный юридический форум Kazan Legal 2017 в Казани, участие в котором примут более тысячи делегатов, продлится до 16 сентября. За три дня форума организаторы проведут 35 сессий, круглых столов и брифингов на такие темы, как зоны опережающего развития и инноваций, законодательное регулирование цифровой экономики, привлечение инвесторов и создание совместных предприятий.

15 сентября состоится пленарное заседание "Правовая среда как ключевой фактор экономического роста" с участием президента Татарстана Рустама Минниханова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич Минниханов, Рустам Нургалиевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители парка "Зарядье" не ожидали проявлений вандализма
2
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
3
В Таджикистане при взлете президентского вертолета погиб начальник аэропорта
4
Жизнь взаймы: что такое госдолг США и почему он постоянно растет
5
Парк "Зарядье" меняет режим работы из-за нанесенного вандалами ущерба
6
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
7
Владислав Мартынов: президентские выборы на блокчейне — это вполне возможно
Темы дня
Новости партнеров
Реклама