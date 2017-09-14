АСВ обнаружило в омском банке "Сибэс" недостачу имущества почти на 94 млн рублей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе инвентаризации выявило недостачу имущества на 93,562 млн рублей в омском банке "Сибэс". Об этом говорится в материалах АСВ.

В частности, наибольшая сумма недостачи связана с отсутствием подтверждающих документов по кредитным договорам, заключенным с физлицами, на общую сумму 65,704 млн рублей, по прочим активам - 14,614 млн рублей, по основным средствам - 12,503 млн рублей.

Оставшаяся часть недостачи приходится на учтенные векселя - 651 тыс. рублей, денежные средства на корреспондентских счетах в других банках - 88 тыс. рублей, ценные бумаги - 2 тыс. рублей.

Инвентаризация имущества банка "Сибэс", проведенная по состоянию на дату открытия процедуры конкурсного производства (8 июня 2017 года), была полностью завершена 8 сентября.

В конце августа сообщалось, что отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) банка "Сибэс" составил 1,1 млрд рублей.

Банк России отозвал 28 апреля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у банка "Сибэс". По данным ЦБ, руководство и собственники банка не предприняли меры по нормализации его деятельности. Банк также осуществлял сделки с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам и проводил "фиктивные" операции по замене активов для сокрытия реального финансового положения банка, в частности недостачи средств в кассе.

Согласно данным отчетности, по величине активов "Сибэс" по состоянию на 1 апреля занимал 352-е место в банковской системе России.