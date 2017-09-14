Набиуллина: политика очищения банковского сектора не приводит к снижению конкуренции

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Политика Банка России по очищению банковского сектора не влияет на конкуренцию на финансовом рынке. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме.

"Политика очищения банковского сектора не приводит к снижению конкуренции. Вывод с рынка слабых и недобросовестных игроков приводит к тому, что увеличивается число участников рынка, которые обладают рыночной властью. Это также приводит к устранению тех бизнес-моделей, конкурировать с которыми законопослушный бизнес не в состоянии, что создает предпосылки в целом для привлечения качественного капитала в банковский сектор", - сказала она.

Ранее Набиуллина отмечала, что оздоровление банковской системы является приоритетным направлением работы ЦБ РФ. По ее словам, процесс "очистки" банковского сектора будет идти еще два-три года.