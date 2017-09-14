Набиуллина: политика очищения банковского сектора не приводит к снижению конкуренции

ЦБ выступает против приравнивания криптовалют к иностранным валютамЭкономика и бизнес 14 сентября, 12:32
Василий Уткин станет ведущим кулинарной рубрики на ТВОбщество 14 сентября, 12:32
Лалович: Дагестан благодаря ЧЕ-2018 докажет право считаться родиной спортивной борьбыСпорт 14 сентября, 12:28
Жители Омска начали ремонтировать городские улицы при помощи картофеляСибирь 14 сентября, 12:28
Задорнов возглавит банк "Открытие" в конце 2017 - начале 2018 годаЭкономика и бизнес 14 сентября, 12:28
Росгвардия предлагает ввести регистрацию и учет пневматического оружияОбщество 14 сентября, 12:28
Как приобрести билеты на матчи чемпионата мира - 2018 по футболуСпорт 14 сентября, 12:15
Строители парка "Зарядье" не ожидали проявлений вандализмаОбщество 14 сентября, 12:06
Жуков: большинство спортивных федераций защитило спортсменов России из доклада МакларенаСпорт 14 сентября, 12:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Политика Банка России по очищению банковского сектора не влияет на конкуренцию на финансовом рынке. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме.
"Политика очищения банковского сектора не приводит к снижению конкуренции. Вывод с рынка слабых и недобросовестных игроков приводит к тому, что увеличивается число участников рынка, которые обладают рыночной властью. Это также приводит к устранению тех бизнес-моделей, конкурировать с которыми законопослушный бизнес не в состоянии, что создает предпосылки в целом для привлечения качественного капитала в банковский сектор", - сказала она.
Ранее Набиуллина отмечала, что оздоровление банковской системы является приоритетным направлением работы ЦБ РФ. По ее словам, процесс "очистки" банковского сектора будет идти еще два-три года.