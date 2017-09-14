Второй этап реконструкции аэропорта Алыкель на севере Красноярского края завершен

КРАСНОЯРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Второй этап реконструкции аэропорта Алыкель - воздушных ворот Таймыра и Норильска на севере Красноярского края завершен. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

"Завершен второй этап реконструкции аэродрома Алыкель, город Норильск. 14 сентября 2017 года Росавиация выдала аэродрому Алыкель сертификат соответствия, подтверждающий готовность воздушной гавани осуществлять прием и отправку воздушных судов безопасно и без ограничений", - говорится в сообщении. С 15 сентября аэропорт начнет принимать среднемагистральные самолеты, выполняющие прямые рейсы из Москвы и других городов, на всю располагаемую длину полосы в 3,43 км.

Реконструкция норильского аэропорта Алыкель началась в 2016 году, на время работ самолетам была доступна полоса в 2,5 км, что позволило не ограничивать перевозки пассажиров и грузов. Однако с 1 июня работы велись на участке взлетно- посадочной полосы длиной более 1 км, воздушные суда типа Boeing в этих условиях приземляться не могли, поэтому их заменили самолетами малой авиации.

Работы по обновлению инфраструктуры норильского аэропорта ведутся только в летний сезон. Их планируют завершить в сентябре 2018 года. Деньги из федерального бюджета выделяют в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)", 9,6 млрд рублей на ее реализацию направили из бюджета, 3 млрд рублей - компания "Норникель".

Норильск расположен за Северным полярным кругом, транспортное сообщение города с внешним миром осуществляется через авиаперевозки. Он является самым северным городом, где живут более 100 тыс. человек (население Норильска - порядка 180 тыс. жителей).