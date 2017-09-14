Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Второй этап реконструкции аэропорта Алыкель на севере Красноярского края завершен

Экономика и бизнес
14 сентября, 11:40 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 14, сентября. /ТАСС

С 15 сентября аэропорт сможет принимать среднемагистральные самолеты, выполняющие прямые рейсы из Москвы и других городов

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Второй этап реконструкции аэропорта Алыкель - воздушных ворот Таймыра и Норильска на севере Красноярского края завершен. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

"Завершен второй этап реконструкции аэродрома Алыкель, город Норильск. 14 сентября 2017 года Росавиация выдала аэродрому Алыкель сертификат соответствия, подтверждающий готовность воздушной гавани осуществлять прием и отправку воздушных судов безопасно и без ограничений", - говорится в сообщении. С 15 сентября аэропорт начнет принимать среднемагистральные самолеты, выполняющие прямые рейсы из Москвы и других городов, на всю располагаемую длину полосы в 3,43 км.

Реконструкция норильского аэропорта Алыкель началась в 2016 году, на время работ самолетам была доступна полоса в 2,5 км, что позволило не ограничивать перевозки пассажиров и грузов. Однако с 1 июня работы велись на участке взлетно- посадочной полосы длиной более 1 км, воздушные суда типа Boeing в этих условиях приземляться не могли, поэтому их заменили самолетами малой авиации.

Работы по обновлению инфраструктуры норильского аэропорта ведутся только в летний сезон. Их планируют завершить в сентябре 2018 года. Деньги из федерального бюджета выделяют в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)", 9,6 млрд рублей на ее реализацию направили из бюджета, 3 млрд рублей - компания "Норникель".

Норильск расположен за Северным полярным кругом, транспортное сообщение города с внешним миром осуществляется через авиаперевозки. Он является самым северным городом, где живут более 100 тыс. человек (население Норильска - порядка 180 тыс. жителей).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители парка "Зарядье" не ожидали проявлений вандализма
2
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
3
В Таджикистане при взлете президентского вертолета погиб начальник аэропорта
4
Жизнь взаймы: что такое госдолг США и почему он постоянно растет
5
Парк "Зарядье" меняет режим работы из-за нанесенного вандалами ущерба
6
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
7
Владислав Мартынов: президентские выборы на блокчейне — это вполне возможно
Темы дня
Новости партнеров
Реклама