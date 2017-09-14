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Центр компетенций по здравоохранению в цифровой экономике может появиться в 2018 году

Экономика и бизнес
14 сентября, 11:54 UTC+3 ГЕЛЕНДЖИК ГЕЛЕНДЖИК 14, сентября. /ТАСС

В этом же году может быть создан и Центр компетенций по умным городам

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ГЕЛЕНДЖИК, 14 сентября. /ТАСС/. Центр компетенций по здравоохранению в цифровой экономике и Центр компетенций по умным городам могут появиться в 2018 году. Об этом сообщил руководитель Центра компетенций по цифровой экономике со стороны Ростеха Василий Бровко в рамках конференции "Биотехмед".

"У нас сейчас [в рамках цифровой экономики] определено пять центров компетенций - это кадры, регуляторика, технологические заделы, кибербезопасность и инфраструктура. У нас еще на подходе два - умные города и городская среда и цифровое здравоохранение. Мы сейчас планы сдадим по вот этим пяти до конца октября. Наверное, в конце этого года, начале следующего года у нас должен появиться центр компетенций по медицине", - сказал он.

О программе

Проект программы "Цифровая экономика" был подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина. Программа содержит пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики в России на период до 2024 года. К базовым направлениям относятся нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным - государственное управление, умный город и здравоохранение.

Документ объемом почти 90 страниц содержит как общие задачи и направления развития цифровой экономики, так и конкретную дорожную карту.

В августе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в правительстве подкомиссии по реализации программы "Цифровая экономика". В подкомиссию вошли представители федеральных ведомств, аппарата правительства, администрации президента, Агентства стратегических инициатив и Аналитического центра при правительстве.

Возглавил подкомиссию первый заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов. Первое заседание подкомиссии прошло в конце августа.

Проектным офисом по программе "Цифровая экономика России" назначен Аналитический центр при правительстве РФ.

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